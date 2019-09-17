https://static.news.ru/photo/ac0c4ce2-d8f9-11e9-bf81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В каждом из трёх матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) было заброшено по семь шайб.

Московские «армейцы» на своей площадке переиграли ярославский «Локомотив» — 5:2 (3:1, 0:1, 2:0).

Хет-трик записал на свой счёт 22-летний нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, забросив шайбы на 2, 19 и 59-й минутах (последнюю — в пустые ворота). Авторами ещё двух голов в составе «красно-синих» стали Сергей Калинин (18-я минута) и Михаил Григоренко (51-я).

У гостей отличились легионеры: французский форвард Стефан Да Коста — на 14-й минуте, чешский защитник Якуб Накладал — на 35-й.

Эта победа позволила «армейцам» набрать 11 очков после семи проведённых матчей и выйти на первое место в таблице Западной конференции КХЛ, опередив подмосковный «Витязь» (10 очков в шести играх).

Казанский «Ак Барс» в родных стенах одержал волевую победу над череповецкой «Северсталью» — 4:3 (1:1, 2:0, 1:2).

У «сталеваров» шайбы забросили Адам Лишка (5-я минута), Даниил Вовченко (47-я) и Вадим Кудако (57-я). Казанцы ответили точными бросками Игоря Ожиганова (18-я минута), Артёма Галимова (23-я), Патриса Кормье (31-я) и Станислава Галиева (49-я, в меньшинстве).

Поединок рижского «Динамо» и хабаровского «Амура» не уложился в 60 минут игрового времени — в овертайме удачливее оказались латвийские хоккеисты — 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0).

Шайбы у рижан забросили Брэндон Макмиллан (23-я минута), Давид Улльстрём (34-я), Микелис Редлихс (56-я) и Увис Балинскис (63-я).

В составе «Амура» отличились Артём Железков (36-я минута), Александр Горшков (46-я) и Владислав Ушенин (51-я).

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