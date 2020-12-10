ЦСКА обошёл «Авангард» в матче КХЛ: яркие моменты игры

Московскому «Динамо» удалось создать и сохранить преимущество до конца матча с ЦСКА. «Армейцы» не смогли отыграться, даже имея перевес в игроках. Под конец «бело-голубые» остались втроём. ЦСКА воспользовался этим, сократив отставание до минимума, но преодолеть разрыв в счёте так и не сумел. Итог встречи — 4:1 в пользу «Динамо».