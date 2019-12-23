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Оба лидера Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — «армейские» команды Москвы и Санкт-Петербурга — в очередных матчах регулярного чемпионата одержали победы.

Находящийся на первой строчке таблицы «Запада» ЦСКА (57 очков, 38 игр) на выезде разгромил подмосковный «Витязь» — 6:1 (0:1, 3:0, 3:0).

На 3-й минуте Александр Сёмин вывел хозяев вперёд, но в дальнейшем забивали только гости. Дубль сделал Михаил Григоренко (голы на 27-й и 55-й минутах), по разу отличились Марио Кемпе (26-я), Павел Карнаухов (28-я), Сергей Толчинский (43-я) и Мэт Робинсон (57-я).

«Красно-синие» выиграли пятый матч подряд в чемпионате, сухая серия голкипера Ильи Сорокина прервалась на 112-й минуте (111 минут 51 секунда).

«Витязь» (47 очков, 40 игр) опустился на седьмое место в таблице Западной конференции.

Идущий на «Западе» вторым питерский СКА (56 очков, 40 игр) на своём льду переиграл магнитогорский «Металлург» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

Победу хозяевам принесли точные броски Артёма Зуба (25-я минута) и Дмитрия Кагарлицкого (44-я), единственную шайбу у уральцев забросил Деннис Расмуссен (42-я).

«Магнитка» (43 очка, 40 игр) осталась на девятом месте в таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на одно очко.

Московский «Спартак», проводивший уже пятый в истории КХЛ ретро-матч, вырвал домашнюю победу у казахстанского «Барыса» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

В составе «красно-белых» результативные броски на счету Ильи Зубова (9-я минута), Артёма Фёдорова (25-я) и Александра Хохлачёва (за 14 секунд до финальной сирены, в пустые ворота). Гости ответили лишь одной шайбой Аркадия Шестакова на 27-й минуте.

«Барыс» (50 очков, 38 игр) в завершение выездной серии из пяти матчей впервые проиграл после четырёх побед и занимает третье место в таблице «Востока». «Спартак» (49 очков, 39 игр) поднялся на пятую строчку таблицы «Запада».

Московское «Динамо» дома взяло верх над ХК «Сочи» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

Шайбы у «бело-голубых» забросили Вадим Шипачёв (30-я минута), Максим Афиногенов (49-я) и Даниил Тарасов (59-я). Единственный гол у южан на счету Дмитрия Архипова (37-я).

Защитник «Динамо» Кирилл Лямин провёл 650-й матч в КХЛ.

«Динамо» (51 очко, 40 игр) поднялось на третье место в таблице «Запада», «Сочи» (37 очков, 40 игр) отстаёт от зоны плей-офф на семь очков, занимая девятое место в таблице Западной конференции.

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