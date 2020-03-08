https://static.news.ru/photo/d7164c82-619b-11ea-8913-fa163e074e61_660.jpg Фото: hccska/twitter.com

Лучшие клубы Западной и Восточной конференций Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам регулярного чемпионата — московский ЦСКА и казанский «Ак Барс» — решили задачу выхода во второй раунд плей-офф за минимальное количество матчей: обоим хватило четырёх игр.

Столичные «армейцы» в гостях в овертайме одержали волевую победу над нижегородским «Торпедо» — 3:2ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0).

В начале третьего периода «автозаводцы» добились преимущества в две шайбы усилиями Чарлза Геноуэя (39-я минута) и Джордана Шрёдера (43-я). Москвичи до конца третьего периода ответили точными бросками Мэта Робинсона (47-я) и Максима Шалунова (58-я).

На третьей минуте первого дополнительного периода лучший снайпер «армейцев» Кирилл Капризов реализовал численное преимущество, принеся своей команде победу в матче и в серии — 4-0 (первая игра — 3:0, вторая — 3:0, третья — 2:1 в овертайме).

Защитник ЦСКА Алексей Марченко провёл 300-й матч в КХЛ, форвард нижегородцев Данил Веряев — 200-й. Голкипер «красно-синих» Илья Сорокин одержал 50-ю победу в плей-офф КХЛ.

«Ак Барсу» хватило минимальной победы в гостях над нижнекамским «Нефтехимиком», чтобы оформить путёвку в следующий раунд Кубка Гагарина — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Автором победной для «барсов» шайбы на 27-й минуте стал Станислав Галиев, набравший сотое очко за результативность в КХЛ.

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов отразил 21 бросок соперника и отыграл «на ноль» девятый матч в нынешнем сезоне (первый в плей-офф).

«Ак Барс» в первом матче серии обыграл «Нефтехимик» со счётом 4:1, во втором — 5:1, в третьем — 2:1 в овертайме.

В столичном дерби «Динамо» — «Спартак» интрига закручивается до предела: после двух домашних побед «бело-голубых» аналогичного успеха на своей площадке добились «красно-белые». В четвёртом поединке серии подопечные Олега Знарока переиграли соперника со счётом 3:2 (2:0, 1:0, 0:2).

В составе «Спартака» отличились Артём Фёдоров (11-я минута), Илья Зубов (13-я) и Каспарс Даугавиньш (35-я).

Динамовцы сумели отыграть лишь две шайбы благодаря точным броскам Вадима Шипачёва (44-я минута) и Андре Петерссона (за 19 секунд до финальной сирены).

Капитан «бело-голубых» Вадим Шипачёв провёл 700-й матч в КХЛ.

При ничейном счёте (2-2) в серии соперники гарантированно проведут ещё две встречи — на площадке «бело-голубых» 10 марта, на льду «красно-белых» 12-го числа.

Оказавшись на грани вылета из розыгрыша Кубка Гагарина после трёх поражений кряду, екатеринбургский «Автомобилист» сумел в четвёртом матче серии с новосибирской «Сибирью» добиться уверенной выездной победы — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0).

В составе уральцев отличились Георгий Белоусов (на 57-й секунде второго периода), Павел Дацюк (27-я минута), Питер Холланд (27-я, спустя 38 секунд после второго гола), Дэн Секстон (на 30-й секунде третьего периода) и Максим Березин (56-я).

Автором единственной шайбы у хозяев стал на 47-й минуте Данил Романцев.

Защитник сибиряков Ярослав Хабаров провёл 500-й матч в КХЛ.

Пятая игра в серии «Автомобилист» — «Сибирь» пройдёт 10 марта в Екатеринбурге.

Петербургский СКА в третьем овертайме вырвал победу в гостях у подмосковного «Витязя» и первым из клубов КХЛ вышел во второй раунд плей-офф, писал ранее NEWS.ru.