https://static.news.ru/photo/f71c5548-5fe4-11ea-99f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: cska-hockey.ru

Лучшие клубы Западной и Восточной конференций Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — московский ЦСКА и казанский «Ак Барс» — за пределами основного времени одержали третьи победы в своих сериях плей-офф в первом раунде Кубка Гагарина.

«Армейцы» вновь оказались сильнее нижегородского «Торпедо», победив в гостях — 2:1ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

В основное время у «красно-синих» отличился Максим Мамин (9-я минута), у «автозаводцев» — Андрей Белевич (19-я).

На пятой минуте первого овертайма победный для москвичей гол забил Антон Слепышев.

В первых двух встречах на своём льду ЦСКА победил «Торпедо» с одинаковым счётом 3:0, поэтому у голкипера Ильи Сорокина образовалась длительная серия без пропущенных шайб. Однако в Нижнем она прервалась на 219-й минуте (218 минут 14 секунд).

«Ак Барс» с таким же счётом и также в первом дополнительном периоде в гостях сломил сопротивление нижнекамского «Нефтехимика» — 2:1ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).

В третьем периоде Эмиль Галимов (44-я минута) вывел «барсов» вперёд, однако Ильдар Шиксатдаров (57-я) сравнял счёт.

На 12-й минуте овертайма Эмиль Галимов оформил дубль и принёс казанцам третью победу в серии.

Четвёртые поединки в противостояниях ЦСКА — «Торпедо» и «Ак Барс» — «Нефтехимик» пройдут 8 марта в Нижнем Новгороде и Нижнекамске, а в предыдущих матчах в Москве и Казани фавориты одержали более убедительные победы, писал ранее NEWS.ru.