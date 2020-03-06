Лучшие клубы Западной и Восточной конференций Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — московский ЦСКА и казанский «Ак Барс» — за пределами основного времени одержали третьи победы в своих сериях плей-офф в первом раунде Кубка Гагарина.
«Армейцы» вновь оказались сильнее нижегородского «Торпедо», победив в гостях — 2:1ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0).
В основное время у «красно-синих» отличился Максим Мамин (9-я минута), у «автозаводцев» — Андрей Белевич (19-я).
На пятой минуте первого овертайма победный для москвичей гол забил Антон Слепышев.
В первых двух встречах на своём льду ЦСКА победил «Торпедо» с одинаковым счётом 3:0, поэтому у голкипера Ильи Сорокина образовалась длительная серия без пропущенных шайб. Однако в Нижнем она прервалась на 219-й минуте (218 минут 14 секунд).
«Ак Барс» с таким же счётом и также в первом дополнительном периоде в гостях сломил сопротивление нижнекамского «Нефтехимика» — 2:1ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).
В третьем периоде Эмиль Галимов (44-я минута) вывел «барсов» вперёд, однако Ильдар Шиксатдаров (57-я) сравнял счёт.
На 12-й минуте овертайма Эмиль Галимов оформил дубль и принёс казанцам третью победу в серии.
Четвёртые поединки в противостояниях ЦСКА — «Торпедо» и «Ак Барс» — «Нефтехимик» пройдут 8 марта в Нижнем Новгороде и Нижнекамске, а в предыдущих матчах в Москве и Казани фавориты одержали более убедительные победы, писал ранее NEWS.ru.
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