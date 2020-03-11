Клуб Континентальной хоккейной лиги «Динамо» обыграл «Спартак» в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина со счётом 4:1 (0:0; 1:0; 3:1). Эта победа стала для «бело-голубых» третьей. Впервые за семь лет в матче плей-офф удалось забить нападающему Максиму Афиногенову. В разговоре с журналистами 40-летний форвард не смог вспомнить, когда помогал команде в Кубке Гагарина, а также поделился мнением об игре при пустых трибунах в следующей игре против «красно-белых», которая состоится в этот четверг.

— Вы давно не играли в плей-офф, ещё дольше не забивали. Поделитесь впечатлениями. Понятно, что вы опытный хоккеист, но, наверное, всё равно испытываете необычные эмоции.

— Да почему необычные? Хорошие эмоции. Самое главное — выиграли. Сейчас мы ведём в серии 3:2 — это очень важно. Поэтому испытываю только позитив.

— Как удалось забить?

— Мне здорово отдал Алекс и пришлось, можно сказать, подставить клюшку. Шайба хорошо зашла в ворота (улыбается).

— В предыдущем матче вы были достаточно активны, почему до этого не играли?

— Ну, это плей-офф, я не стану раскрывать все карты нашей команды. Самое главное — сейчас мы выиграли, я играю и даже забил.

— Помните, когда до этого забивали в плей-офф?

— Ну, прошлый год я пропустил. Может быть, в позапрошлом? Не помню.

— В 2013-м, семь лет назад.

— Ну да, за «Витязь» тогда ещё играл.

— Как сказались на команде поражения на арене «Спартака»? Может быть, появилось дополнительно психологическое давление?

— Мы знали, что соперник не будет сдаваться. У них хорошая команда, которая воюет на каждом метре. Для нас это тяжёлая серия, 2:0, потом 2:1, затем 2:2 — очень сложные голы. И эта игра не исключение. Но серия продолжается.

— Появилась информация о проведении последующих игр при закрытых трибунах из-за коронавируса. Играли когда-нибудь в таких условиях?

— Такого не было, но мы ждём заседания КХЛ, на котором примут окончательное решение. К сожалению, это зависит не от нас.

А вот «Спартак», в отличие от хозяев льда, не слышал последние новости о закрытии трибун, тем не менее защитник «красно-белых» Иван Вишневский считает, что команда сможет ощутить поддержку болельщиков, даже если они будут находиться вне арены.

— Показалось, что «Спартак» уже нашёл ключ к победам над «Динамо», понял, как играть против соперника. Что не получилось в этой игре?

— Нам не удалось использовать свои моменты. Надо было забивать большинство. В таких играх всё зависит от мелочей, и «Динамо» с ними справилось лучше, чем мы.

— Был ли действительно шанс в конце встречи, когда вы остались сначала шесть на три, затем шесть на четыре?

— Конечно. Это плей-офф, надо рисковать. Это же не отложится на следующий день, не перейдёт на следующую игру, то есть мы встречаемся здесь и сейчас.

— Что ждать от ответного матча, который пройдёт на вашей половине?

— Будем готовиться, а там посмотрим.

— Пройдёт-то на вашей половине, но, вероятно, без зрителей.

— Мы об этом ещё не слышали.

— А в «Динамо» уже обсуждается.

— К ним информация быстрее доходит. Как будет, так и будет. Мы всегда играем на победу, и если такая ситуация случится, ничего страшного. Мы знаем, что болельщики будут поддерживать команду за пределами арены.

— У вас получалось более или менее сдерживать звено Шипачёва, но почему в этот раз не удалось и ребята смогли забить важный гол, который, скажем так, предопределил итог состязания?

— Потеряли концентрацию, пропустили. Опять же, это те мелочи, которые определяют исход встречи.