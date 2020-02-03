https://static.news.ru/photo/dfa1f88a-4678-11ea-a7a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прибывшие в Пензу из Китая российские хоккеисты в составе китайских клубов Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) были обследованы на наличие коронавируса.

Пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова отметила, что четверо россиян, которые защищают цвета китайской команды, были госпитализированы с признаками ОРВИ и обследованы.

Лабораторно коронавирус не выявлен. Все выписаны и на сегодняшний день здоровы, — приводит слова пресс-секретаря РИА Новости .

Ранее ВХЛ приняла решение перенести все домашние матчи клубов из Китайской Народной Республики на территорию России. Игроки, приехавшие в РФ, проходят ежедневный осмотр с 23 января 2020 года.

Таким образом, на территории России сейчас находятся три китайских команды: «Ценг Тоу», «КРС-БСУ» и «ОРДЖИ».

Нападающий китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» Спенсер Фу заявил, что у игроков команды нет опасений заболеть коронавирусом, ранее писал NEWS.ru.