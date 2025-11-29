День матери
Четыре очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Бостон» в матче НХЛ

Артемий Панарин Артемий Панарин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал уверенную победу со счетом 6:2 над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщается на сайте лиги. Российский форвард Артемий Панарин отличился забитой шайбой и тремя голевыми передачами.

У него есть талант, он способен переломить ход матча благодаря своей игре, и сегодня вечером это было вновь продемонстрировано, — отметил тренер «Рейнджерс» Майк Салливан.

В составе победителей дублем отметился Мика Зибанежад. По одной шайбе, помимо Панарина, забросили Владислав Гавриков, а также Карсон Суси и Алексис Лафренье. Панарин также отдал три голевые передачи, что позволило ему подняться на 11-е место в списке бомбардиров «Рейнджерс» за всю историю клуба.

Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 17 из 19 бросков и одержал десятую победу в сезоне. «Рейнджерс» с 28 очками поднялись на пятое место в Столичном дивизионе, тогда как «Бостон» с равным количеством очков сохраняет третью позицию в Атлантическом дивизионе.

Ранее российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд, поднявшись на 22-ю позицию в историческом рейтинге НХЛ по количеству сыгранных регулярных матчей. По этому показателю он разделил позицию с хоккеистом Мэттом Калленом. Абсолютным рекордсменом НХЛ остается Патрик Марло с 1779 матчами.

