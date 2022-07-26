Чешских спортсменов призвали сажать в тюрьму за выступление в России Хоккеист Доминик Гашек призвал сажать в тюрьму выступающих в России чехов

Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

Доминик Гашек

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек призвал законодательно запретить чехам работать на территории России. На своей странице в Twitter он отметил, что нарушение этого закона должно караться 15 годами тюрьмы.

Думаю, работа на вражеской территории должна караться 15 годами тюрьмы. Такой закон сильно бы помог в защите интересов нашей страны, — заявил Гашек.

В 2010 году прославленный чешский хоккеист перешел в «Спартак». Он провел в команде один сезон, отыграв в регулярном чемпионате семь «сухих» матчей.

В ночь на 24 июля защитник московского ФК «Динамо» Гильермо Варела тайно покинул расположение клуба, не уведомив никого в команде. В клубе подтвердили факт отъезда игрока и сочли ситуацию нарушением контрактных обязательств.