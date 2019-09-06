https://static.news.ru/photo/63313b04-d09d-11e9-8ba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко на заседании Совета директоров подвёл итоги финансовой составляющей.

Рекомендуем средства, полученные от реализации ТВ-прав, направлять на развитие инфраструктуры. По итогам прошлого сезона наибольшую сумму получил ЦСКА — 72 млн. 548 тыс. 650 рублей, — сказал Чернышенко.

Также Чернышенко заявил, что в нынешнем сезоне хоккейные клубы смогут получить еще больше прибыли.

Продолжается выполнение стратегии развития КХЛ. Ежегодно увеличиваем распределяемый доход лиги на 7%, и в этом сезоне клубы получат на 419 млн рублей больше, — добавил он.

Кроме того, президент отметил, что в сезоне 2018/19 в состав акционеров вошёл хоккейный клуб «Спартак», а совет директоров пополнился генеральным менеджером «красно-белых» Алексеем Жамновым.

В состав Совета директоров вошёл опытный человек — Алексей Жамнов. В прошлом сезоне «Спартак» приобрёл долю в ООО «КХЛ» и вошёл в состав акционеров, — заключил он.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на очередном собрании в Москве избрала новый состав Совета директоров, а также утвердила годовой отчёт за 2018-й год, писал News.ru.