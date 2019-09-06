https://static.news.ru/photo/2f87be78-d097-11e9-97f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко на заседании Совета директоров отметил «бодрое начало сезона».

Сезон начался бодро, видим неожиданные результаты — это то, что нам нужно: есть интрига, — сказал Чернышенко на совете директоров лиги.

Кроме того, бизнесмен рассказал о рассмотрении увеличения лимита на легионеров.

Предложение президента ЦСКА Игоря Есмантовича об увеличении лимита на легионеров до семи игроков с обязательным включением в заявку одного молодого иностранного хоккеиста следует рассмотреть. Поскольку оно даёт возможность клубам КХЛ претендовать на молодых талантливых игроков из других стран, в том числе из-за океана, — добавил он.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на очередном собрании в Москве избрала новый состав совета директоров, а также утвердила годовой отчёт за 2018-й год, писал News.ru.