https://static.news.ru/photo/2c06224a-5877-11ea-9c34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Spp-Jp/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международная федерация хоккея (IIHF) обеспокоена ситуацией с коронавирусом, но пока отменять чемпионат мира в Швейцарии не планируется, заявил президент организации Рене Фазель.

Мы надеемся на лучшее. Мы все очень обеспокоены ситуацией с коронавирусом. Но пока рано что-либо говорить, до турнира ещё два с лишним месяца, посмотрим, — приводит слова Фазеля ТАСС.

Глава IIHF выразил надежду, что правительства всех государств смогут проконтролировать ситуацию.

Чемпионат мира пройдёт в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.