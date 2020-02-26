Международная федерация хоккея (IIHF) обеспокоена ситуацией с коронавирусом, но пока отменять чемпионат мира в Швейцарии не планируется, заявил президент организации Рене Фазель.
Мы надеемся на лучшее. Мы все очень обеспокоены ситуацией с коронавирусом. Но пока рано что-либо говорить, до турнира ещё два с лишним месяца, посмотрим, — приводит
словаФазеля ТАСС.
Глава IIHF выразил надежду, что правительства всех государств смогут проконтролировать ситуацию.
Чемпионат мира пройдёт в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.
Ранее сообщалось, что первого заражённого коронавирусом выявили в Швейцарии,
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