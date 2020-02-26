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Международная федерация хоккея (IIHF) обеспокоена ситуацией с коронавирусом, но пока отменять чемпионат мира в Швейцарии не планируется, заявил президент организации Рене Фазель.

Мы надеемся на лучшее. Мы все очень обеспокоены ситуацией с коронавирусом. Но пока рано что-либо говорить, до турнира ещё два с лишним месяца, посмотрим, — приводит слова Фазеля ТАСС.

Глава IIHF выразил надежду, что правительства всех государств смогут проконтролировать ситуацию.

Чемпионат мира пройдёт в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

Ранее сообщалось, что первого заражённого коронавирусом выявили в Швейцарии, писал NEWS.ru

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