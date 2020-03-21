https://static.news.ru/photo/8643fb3e-6b81-11ea-8334-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года был официально отменён на Совете Международной федерации хоккея (IIHF) из-за пандемии коронавируса.

Это жестокая реальность для международной хоккейной семьи, но мы должны с ней смириться, — сказал президент IIHF Рене Фазель.

Отмечается, что нет возможности перенести турнир в другую страну. Вопрос о возврате денежных средств за приобретённые билеты будет решаться позднее. Перенос чемпионата мира в Швейцарии на другой год будет обсуждаться на конгрессе, сообщает пресс-служба IIHF.

Ежегодный конгресс IIHF, который должен был пройти в Цюрихе с 21 по 23 мая 2020 года, также отложен до дальнейшего уведомления.

Ранее Международная федерация хоккея отменила шесть международных турниров в связи с распространением инфекции коронавируса. Таким образом, не состоятся юниорские чемпионаты мира среди мужчин в группах А и В второго и третьего дивизионов, которые должны были пройти в марте и апреле в Таллине (Эстония), Софии (Болгария), Стамбуле (Турция), Коккельшайере (Люксембург), женские чемпионаты мира в группе В первого дивизиона и группе А второго дивизиона — Катовице (Польша) и Хака (Испания), также в марте и апреле, писал NEWS.ru.