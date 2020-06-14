Чемпионат мира по хоккею — 2026 может пройти в Казахстане

https://static.news.ru/photo/84295602-ae37-11ea-8cd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Федерации хоккея Германии Франц Райндль рассказал о претендентах на проведение чемпионата мира по хоккею в 2026 году.

На данный момент в проведении турнира заинтересованы Швейцария, Казахстан, Великобритания и Норвегия. Райндль подчеркнул, что фаворитом является Швейцария, против которой вряд ли кто-то будет голосовать, передаёт швейцарский портал Sport.

Ранее на совете Международной федерации хоккея (IIHF) был официально отменён чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года из-за пандемии коронавируса.

NEWS.ru писал, что вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назначен председателем оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира — 2023 по хоккею в Санкт-Петербурге и Молодёжного чемпионата мира — 2023 по хоккею в Новосибирске и Омске.