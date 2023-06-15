Чемпион России по хоккею умер на 45-м году жизни В возрасте 44 лет скончался хоккеист Дмитрий Тарасов

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Дмитрий Тарасов

В возрасте 44 лет скончался хоккеист Дмитрий Тарасов, передает пресс-служба команды «Амур» Хабаровск. В 2008 году игрок в составе «Салават Юлаев» Уфа стал чемпионом России. О причине смерти Тарасова не сообщается.

Вчера в Хабаровске скоропостижно скончался воспитанник хабаровского «Амура», лидер клуба в чемпионатах страны по количеству проведённых матчей и чемпион России в составе «Салавата Юлаева» Дмитрий Тарасов. Коллектив хоккейного клуба «Амур» и хабаровские болельщики выражают искренние глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия, — указано в сообщении.

В феврале на 72-м году жизни скончался отец хоккеиста Александра Овечкина, Михаил Овечкин. 15 февраля сообщалось, что у отца Овечкина началось обострение расслаивающей аневризмы. По данным журналистов, Михаил Овечкин был госпитализирован еще 10 января, в больнице у него нашли злокачественное образование.

Казахстанский хоккеист и обладатель Кубка Стэнли — 2002 Максим Кузнецов рассказал NEWS.ru, что отец игрока был «классным мужиком». Кузнецов добавил, что Овечкин-старший очень любил спорт и всегда был рядом с хоккеем. Сегодня днем Александр Овечкин сообщил о смерти отца.