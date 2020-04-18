Чемпион мира по хоккею Андрей Марков завершил свою игровую карьеру

Защитник «Локомотива» 41-летний хоккеист Андрей Марков завершил свою карьеру игрока.
Отмечается, что за 25 лет игры на профессиональном уровне Марков заработал большое количество не только клубных, но и международных наград. Российский хоккеист выступал за «Динамо», «Ак Барс», «Химки», а в 1998 году перешел в самый успешный клуб НХЛ — «Монреаль». Канаду покинул Марков легендой.
Как пишут «Невские новости», Марков является одним из лучших защитников в истории российского хоккея, а Национальной хоккейной лиге он выходил на лед в 990 матчах, завоевал золото чемпионата мира, а также стал двукратным чемпионом России.
«Спорт-экспресс» сообщил, что агент российского защитника Андрея Маркова Андрей Исаков рассказал, что у хоккеиста была мечта завершить карьеру в «Монреале», за который он играл 16 сезонов.
Генеральный менеджер предложил ему однолетний контракт (в 2017 году), а Андрей хотел двухлетний, — цитирует его издание.
Ранее,как писал писал News.ru, ярославский хоккейный клуб «Локомотив» подписал полноценный контракт с защитником Андреем Марковым до конца текущего сезона после заключения пробного контракта.