Бывший защитник КХЛ Валентенко рассказал о перенесённом COVID-19

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Бывший защитник ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Павел Валентенко рассказал о перенесённом COVID-19.

По словам спортсмена, он очень серьёзно воспринимает температуру, если она вдруг начинает подниматься. Известно, что в жизни Валентенко произошла трагедия — от гриппа скончалась его первая супруга.

Я сам переболел коронавирусом, мои родители переболели. Многие близкие люди тоже болели. Очень сильно по этому поводу переживал. Кого-то потерял, — отметил Валентенко, слова которого приводит Sport24.

Он также добавил, что болезнь протекала довольно ощутимо. Спортсмен не мог оставить свою дочь, поэтому ему пришлось лечиться в домашних условиях. По словам Валентенко, у него очень сильно болели ноги, поясница и «выворачивало» суставы. В целом на выздоровление ушло три недели.

Ранее NEWS.ru писал, что скончался легенда ралли-марафона «Париж — Дакар» Юбер Ориоль. Французский гонщик, трёхкратный победитель соревнований умер от осложнений коронавируса.

Ориоль заразился вирусом два месяца назад, после чего у него возникли сердечно-сосудистые проблемы. 10 января он скончался в больнице Гарша, в пригороде Парижа. Ему было 68 лет.