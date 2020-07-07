Бывший капитан сборной России скептически относится к потолку зарплат в НХЛ

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Известный хоккеист, в прошлом форвард сборной России Алексей Яшин, выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клубы «Оттава Сенаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс», позитивно воспринял известие о возобновлении сезона НХЛ, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса.

С точки зрения болельщика круто, что хоккей вернётся, здорово, что снова появятся телетрансляции, поскольку обязательства лиги перед телевидением никто не отменял. И, кроме того, НХЛ снова начнёт зарабатывать какие-то деньги,...