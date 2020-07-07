Бывший капитан сборной России скептически относится к потолку зарплат в НХЛ

Известный в прошлом нападающий сборной России, клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» и «Нью-Йорке Айлендерс» Алексей Яшин высказал своё мнение по поводу продления срока действия коллективного договора между руководством НХЛ и Ассоциацией игроков лиги, а также возобновления сезона-2019/20, приостановленного в марте из-за пандемии COVID-19.
В продлении коллективного договора я вижу желание обеих сторон найти общий язык и не накалять ситуацию на фоне сложной эпидемиологической обстановки в мире. Сейчас важно, чтобы ситуация стабилизировалась, что позволит вести более предметные переговоры о нюансах коллективного соглашения на предстоящие годы, — сказал Яшин в интервью NEWS.ru.
Также бывший капитан национальной сборной прокомментировал введение в НХЛ на ближайшие годы фиксированного потолка зарплат.
Потолок — это некий финансовый прогноз на ближайшее будущее лиги. Можно задрать потолок, например, до $180 млн и на всю эту сумму назаключать контрактов, но если у тебя доходы вдвое меньше, то откуда взять ещё $90 млн, чтобы выплатить их игрокам? Поэтому в моём понимании особого смысла в потолке зарплат нет. Потому что есть чёткое и давно существующее правило: игроки получают процент от прибыли всей лиги. Какая прибыль — такая и зарплата, — отметил Яшин.
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