Экс-тренер сборной РФ по хоккею Быков прокомментировал отставку Кудашова

https://static.news.ru/photo/fa2d1f9e-a71d-11ea-85a3-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Быков Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков уверен, что у нового наставника национальной команды Валерия Брагина всё получится.

Это специалист с большим опытом работы как на клубном уровне, так и на сборных, мы в своё время подключали его и к первой команде. Я думаю, его опыт позволит привнести новизну. В силу того, что молодёжный хоккей — это такой резерв, где используются нововведения и новшества, динамика, которая присутствует в хоккее сейчас, в молодёжный уровень ещё быстрее внедряется. Тем более сейчас то поколение, с которым он работал последние годы, приходит в первую команду. Зная его персонально, зная его подход и требования, дисциплину и взаимоотношения, я думаю, у Валерия Николаевича должно получиться всё. На мой взгляд, Валерий Брагин давно готов к такому уровню работы, — сказал Быков корреспонденту NEWS.ru.

Кроме того, пятикратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион в составе сборных СССР, СНГ и России не знает, с чем связан поиск и быстрая замена наставников. Он отмечает, что является сторонником основательного подхода.

Нужно дать возможность специалистам и тренерам проявить себя на длительном периоде. Не всегда сразу всё получается. Но не я руководитель и не я принимаю эти решения. Те, кто прибегают к таким заключениям, живут этим ежедневно, находятся постоянно в гуще событий, — добавил он.

По мнению специалиста, опыт Алексея Кудашова пригодится. Те знания, которые у него были и есть, позволяют ему оставаться в тренерском штабе сборной команды.

Он же не безработный — его тренерские качества и опыт могут использовать в полной мере, — заключил он.

Брагин возглавлял молодёжную сборную страны в 2010 году, а в 2011 привёл её к титулу чемпионов мира. В 2012-м под его руководством молодёжка завоевала серебро ЧМ, после чего он покинул пост. Снова вернулся в 2014-м и трижды стал вице-чемпионом мира, дважды выиграл бронзовые награды. В 2018 году россияне дошли до четвертьфинала.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал Третьяка и объяснил назначение Брагина, писал NEWS.ru.