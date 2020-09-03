Быков: игроки «Йокерита» стали заложниками нечистоплотных политиков

https://static.news.ru/photo/1d8cb608-ee17-11ea-a553-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jokerit_RU/twitter.com

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на бойкот хоккейного клуба «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия), который принял решение не лететь на игру с минским «Динамо».

Ни в коем случае политика не должна вмешиваться в спорт! Игроки, если от них шёл этот посыл, стали заложниками этих нечистоплотных политиков! Очень жаль и печально, что люди используют такую платформу. Потом будет стыдно многим, — сказал Быков корреспонденту NEWS.ru.

Сообщалось, что коллектив принял решение отказаться от игры по политическим соображениям.

«Йокерит» хотел перенести матч Континентальной хоккейной лиги на более позднюю дату, но в «Динамо» отказались. Команде засчитали техническое поражение за неявку на матч с минским «Динамо», который должен был состояться в белорусской столице 3 сентября, писал NEWS.ru.