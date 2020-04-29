Брызгалов обошёл Овечкина в рейтинге неординарных хоккеистов НХЛ

https://static.news.ru/photo/f90fe1d0-8ac3-11ea-9693-fa163e074e61_660.jpg Илья Брызгалов Фото: Steven M. Falk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Голкипер Илья Брызгалов, ранее выступавший в Национальной хоккейной лиге, возглавил список неординарных россиян по российской версии официального сайта североамериканской лиги.

Даже североамериканские журналисты признают: таких уникальных персонажей, как Брызгалов, в истории НХЛ можно пересчитать по пальцам. В то время как большинство остальных хоккеистов выдают в микрофоны скучные и заученные реплики, российский вратарь мог огорошить таким спичем, что жизнь болельщика, который его услышал, уже никогда не была прежней, — описывает Брызгалова сайт НХЛ.

На втором месте оказался нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Первую тройку замкнул бывший форвард «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк, ныне выступающий в российском «Автомобилисте».

Брызгалов играл в НХЛ с 2006 по 2015 год. Хоккеист выступал в «Анахайм Дакс», «Аризоне», «Филадельфии», «Эдмонтоне» и «Миннесоте». В составе «Анахайма» стал обладателем Кубка Стэнли. В общей сложности он сыграл в НХЛ 465 матчей регулярного чемпионата, в которых одержал 221 победу.

Ранее NEWS.ru писал, что НХЛ может начать новый сезон в декабре.