Брагин прокомментировал победу над Швецией в Кубке Первого канала

У нас была одна тренировка по большинству, играли с листа, поэтому нам ещё много предстоит работы. Зачем играли в три звена в концовке? Мы играли на победу, собрали сильнейших на данный момент по игре, поэтому перед третьим периодом перешли на три линии атаки. Лучшие игроки КХЛ из всех стран собраны на этом турнире. Уровень хоккея высокий, нужно быстрее думать и делать, чем в КХЛ. У нас есть травмированные игроки хорошего качества. Но, конечно, этот турнир — хорошая проверка. Кто себя проявит, тот будет являться кандидатом на поездку на чемпионат мира, — сказал Брагин на послематчевой пресс-конференции.