https://static.news.ru/photo/8a9fa9d8-c980-11e9-9602-fa163e074e61_660.jpg ХК «Салават Юлаев» Фото: Сергей Булкин/News.ru

Башкирский филиал радиостанции «Маяк» будет вести репортажи со всех домашних матчей хоккейного клуба «Салават Юлаев» (Уфа), выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Как сообщает пресс-служба лиги, сигнал охватит самые крупные города республики: Уфу, Стерлитамак, Кумертау, Салават.

В минувшем сезоне радиостанция «Зенит» вела трансляции всех домашних матчей СКА (Санкт-Петербург), «Радио 54» освещало игры новосибирской «Сибири», а филиалы «Маяка» в Ярославской и Нижегородской областях транслировали игры «Локомотива» и «Торпедо» соответственно.

Ранее Континентальная хоккейная лига назвала игроков, которые пропустят старт сезона из-за дисквалификации, полученной в прошлом сезоне, писал News.ru.