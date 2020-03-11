В пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» разобралось со «Спартаком» со счётом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).

Выйти вперед «бело-голубым» помогли Вадим Шипачёв (38-я минута), Максим Афиногенов (48-я), Игорь Полыгалов (58-я, в меньшинстве, в пустые ворота) и Дмитрий Яшкин (за 39 секунд до финальной сирены, в пустые ворота).

Единственную шайбу у «красно-белых» забросил на 58-й минуте защитник Патрик Херсли, сумев реализовать численное преимущество в формате «пять на три».

Следующий матч пройдёт в четверг на арене московского «Спартака» и может стать последним для подопечных Олега Знарка.

NEWS.ru собрал самые яркие фотографии встречи, на которой еще можно было присутствовать болельщикам.