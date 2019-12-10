После домашнего поражения от петербургского СКА в серии послематчевых бросков (2:3Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, почему ему не удалось справиться с буллитом «армейца» Евгения Кетова, а также дал комментарий по поводу решения WADA о санкциях в адрес российского спорта.

«Поражение по буллитам можно назвать необидным»

— Первый период встречи получился у «Динамо» неплохим — даже удалось повести в счёте, но затем СКА дважды реализовал большинство и перевернул игру. Игра в неравных составах стала ключевым фактором в этом матче?

— Согласен, в первом периоде инициативой владело «Динамо», мы имели большое количество моментов, но, к сожалению, забили только одну шайбу. Матчи с топовыми соперниками дома мы всегда начинаем хорошо, создаём немало предпосылок для взятия ворот, но не реализуем их. Нужно в начале матча делать результат, а затем уже играть по счёту. Но, к сожалению, реализация у нас хромает. В дальнейшем СКА удалось выровнять игру, соперник забил два гола в большинстве, но ребята — молодцы: снова смогли сделать счёт равным. И такое поражение по буллитам, пожалуй, даже можно назвать необидным. Взяли одно очко, могли взять два. Спасибо всем игрокам команды — все бились достойно.

— Обе заброшенные «армейцами» шайбы были не совсем типичными для розыгрыша численного преимущества. В первом случае Дмитрий Кагарлицкий «вылез» из-за ворот на пятачок и за счёт индивидуального мастерства протолкнул шайбу в ворота, во втором Наиль Якупов долго находился с шайбой в статичном положении, после чего вдруг неожиданно бросил точно в верхний угол ворот. Эти решения нападающих СКА были для вас неожиданными?

— Будем разбирать на видео, что в этих эпизодах можно было сделать лучше. Но, безусловно, я в любом моменте жду от соперника броска или атаки на свои ворота. Тем более что при подготовке к игре мы просматриваем все возможные комбинации соперника. Да, Кагарлицкий здорово вылез на пятак, забил в дальний угол, но в таких моментах можно и нужно выручать свою команду. Якупов, хоть и забил в ближний угол, но очень точно попал — это был сильный щелчок. Конечно, я знал, что у Наиля очень хороший бросок, но в конкретном эпизоде мне не удалось справиться с этим броском.

— Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий после перехода в СКА не особо блистал, а в матче против своей бывшей команды к заброшенной шайбе добавил результативную передачу. Его так мотивировала встреча с бывшим клубом?

— Давайте не забывать, что Дмитрий — сильный нападающий. В начале сезона у него в Питере действительно не всё получалось, может быть, не хватало сыгранности с новыми партнёрами. К тому же у него в СКА не такая роль в команде, как была в череповецкой «Северстали» и у нас в «Динамо». Этот фактор тоже очень важен. Но в матче против «Динамо» Кагарлицкий снова доказал, насколько он классный нападающий.

«Для меня никогда не было зазорным поехать во вторую сборную»

— В серии послематчевых буллитов вы справились со всеми бросками «армейцев», за исключением попытки Евгения Кетова. Почему не удалось выиграть и эту дуэль?

— Да, получилось так, что единственная результативная попытка решила исход серии буллитов и всего матча. Кетов неплохо увёл меня в сторону от ворот и подкидкой отправил мне шайбу подмышку. Что тут скажешь: молодец, хорошо исполнил.

— Но вы, наверное, сделали всё возможное, чтобы отразить этот бросок, загнав Кетова под очень острый угол к воротам. Это просто удача, что он попал в створ ворот?

— Ну да, сейчас попал, а завтра, может быть, в похожей ситуации не попадёт. Главное для «армейца» то, что этим броском он принёс победу своей команде.

— В опубликованном составе сборной России для участия в традиционном декабрьском Кубке Первого канала в списке вратарей нет вашей фамилии, хотя на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла — вам довелось сыграть один матч. Есть разочарование, что не получили вызов в национальную команду и не сыграете в Москве?

— Нет, потому что у нас в лиге играют много хороших вратарей, значит, имеется много кандидатов в сборную. У тренерского штаба есть хороший выбор. А лично для меня никогда не было ничего зазорного в том, чтобы поехать во вторую сборную, пускай мне с каждым годом всё больше и больше лет (сейчас — 24. — NEWS.ru). Вызов в любую сборную — это всегда приятная новость и большая ответственность.

— В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение о серьёзных санкциях на ближайшие четыре года для российских спортсменов. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Если честно, днём я увидел эту новость поверхностно и пока особо ничего на эту тему не читал, то есть всех подробностей не знаю. Наверное, если бы более подробно ознакомился с ситуацией, то мог бы ответить на ваш вопрос более развёрнуто. Но если чиновники WADA приняли такое решение, кто-то за это должен понести наказание. Потому что такая страна, как Россия, не должна выступать на международной арене без флага и гимна.