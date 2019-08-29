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Вратарь хоккейного клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский поддержал дисквалифицированного за употребление кокаина нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

Хочу поддержать Кузнецова. Тяжелая ситуация для него и для его семьи. Согласен, история получилась некрасивой, но не стоит теперь закапывать парня. Не стоит забывать, что все мы люди и спортсменам также, как и всем людям свойственно ошибаться, — написал Бобровский в своём Instagram.

23 августа, стало известно о том, что взятая во время хоккейного чемпионата мира 2019 года у Евгения Кузнецова проба дала положительный результат на кокаин, сообщал News.ru. Спортсмен отказался от вскрытия пробы B, чем фактически признал свою вину. Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова на четыре года. В НХЛ к нападающему применять санкции не стали.