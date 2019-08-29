Вратарь хоккейного клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский поддержал дисквалифицированного за употребление кокаина нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

Хочу поддержать Кузнецова. Тяжелая ситуация для него и для его семьи. Согласен, история получилась некрасивой, но не стоит теперь закапывать парня. Не стоит забывать, что все мы люди и спортсменам также, как и всем людям свойственно ошибаться, — написал Бобровский в своём Instagram.

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Хочу поддержать @kuzy092. Тяжелая ситуация для него и для его семьи. Согласен, история получилась некрасивой, но не стоит теперь закапывать парня. Не стоит забывать, что все мы люди и спортсменам также как и всем людям свойственно ошибаться. Давайте лучше поддержим человека. Сколько хороших дел он уже сделал для своего родного Челябинска, для российского хоккея в целом. И сколько ещё хороших дел и красивых голов впереди. Держись, старина, сделай правильные выводы и двигайся дальше/ I want to support @kuzy092. It’s tough situation for him and his family. I agree, that history doesn’t look good at all but it doesn’t means that we have to put him down. People often forget that sportsman also humans and they also could make a mistakes. Let’s better give him some support. He made so many good things for his hometown Chelyabinsk and so many good things for hockey and he will make even more good things in the future. Stay strong, man, make right decisions and keep moving forward

Публикация от Sergei Bobrovsky (@sergeibobrovsky)

23 августа, стало известно о том, что взятая во время хоккейного чемпионата мира 2019 года у Евгения Кузнецова проба дала положительный результат на кокаин, сообщал News.ru. Спортсмен отказался от вскрытия пробы B, чем фактически признал свою вину. Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова на четыре года. В НХЛ к нападающему применять санкции не стали.

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