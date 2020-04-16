Полку североамериканских специалистов во главе российских клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прибыло: на должность наставника «Автомобилиста» из Екатеринбурга назначен Билл Питерс. NEWS.ru вспоминает самые известные факты из жизни 55-летнего канадского тренера и не рискует предположить, насколько прочным и долговечным окажется его союз с уральской командой.

Расплата за старые прегрешения

Начать стоит с того, что в декабре минувшего года мы уже уделяли персоне Питерса определённое внимание. В одном из материалов речь шла о череде увольнений главных тренеров команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), среди которых затесался и наш нынешний герой. Бедняга Билл тогда не удержался в кресле наставника «Калгари Флеймз», как выяснилось, за старые прегрешения. Почти десять лет назад он позволил себе оскорбительные высказывания в адрес темнокожего игрока своей команды (тогда это был клуб «Рокфорд», выступающий в одной из низших лиг Северной Америки) Акима Алиу, а поплатился за это только теперь.

NEWS.ru в том материале четырёхмесячной давности предположил, что такого «нехорошего дядю» вряд ли позовут работать в клуб КХЛ. Но жизнь бывает щедрой на неожиданные повороты, и сейчас мы не без доли удивления констатируем факт назначения Питерса главным тренером «Автомобилиста».

Нет, понятное дело, что уральцам после неудачного сезона (а он стал таковым для «Автомобилиста», вылетевшего в первом же раунде плей-офф от новосибирской «Сибири») необходимы были перемены. Причём самые кардинальные. И они случились: в отставку был отправлен прежний наставник команды Андрей Мартемьянов. Однако вряд ли кому-то из болельщиков могло прийти в голову, что сменит его заокеанский специалист — да ещё и со шлейфом скандальной истории за плечами.

Впрочем, замолвить за Билла словечко мог сам Павел Дацюк. 41-летний уральский самородок и нынешний капитан «Автомобилиста» знаком с Питерсом по совместной работе в клубе «Детройт Ред Уингз» в начале 2010-х, когда тот был ассистентом главного тренера «Красных крыльев» Майка Бэбкока. Не исключено, что Павел Валерьевич мог шепнуть боссам своего родного клуба, что, мол, смотрите, какая глыба тренерского цеха закисает без дела по ту сторону Атлантики. Если подобная протекция имела место, тогда становится более или менее понятно, откуда выросли те ноги, которые и привели мистера Билла на Урал.

Павел Дацюк Maksim Konstantinov/Global Look Press

Между тем, яркими страницами биография тренера Питерса отнюдь не богата. В НХЛ он даже близко не подбирался к завоеванию Кубка Стэнли, более того — никак не мог вывести в плей-офф «Каролину Харрикейнз», в которой тогда ещё и в проекте не было Андрея Свечникова. А по иронии судьбы из «Калгари» четыре с половиной месяца назад Билл вылетел, когда команда уверенно шла в кубковой восьмёрке.

Единственный по-настоящему крупный успех нового рулевого «Автомобилиста» — победа со сборной Канады на чемпионате мира 2016 года, проходившем в Санкт-Петербурге (там «Кленовые листья» играли на групповой стадии) и Москве. Та команда вовсе не выглядела неуязвимой — финны, например, легко расправились с канадцами на предварительной стадии, однако в плей-офф Питерсу удалось найти нужный баланс, и в финале родоначальники хоккея взяли реванш у сборной Суоми со скромным счётом 2:0. А одну из шайб забросил проводивший свой первый взрослый чемпионат мира Коннор Макдэвид — главная звезда той канадской команды.

По стопам Кинэна, Хартли или Мактавиша?

Разумеется, золото мирового первенства четырёхлетней давности вовсе не гарантирует новому наставнику «Автомобилиста» успешной карьеры в КХЛ. Тем паче что его соотечественники до сего момента работали в России с переменным успехом. Именитому Майку Кинэну, например, удалось добиться триумфа на Урале, завоевав Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом» в 2014 году. Однако до соседнего Екатеринбурга пока ни один канадский специалист ещё не добирался, и Питерсу предстоит стать в некотором роде первопроходцем этой хоккейной целины.

Что касается визитов заморских тренеров в другие российские города и веси, картина получается неоднозначная. Вот, к примеру, Боб Хартли свой первый сезон в омском «Авангарде» ознаменовал выходом в финал Кубка Гагарина, доказав, что «ястребы» способны добиваться успеха, даже лишившись домашней арены и принимая соперников в подмосковной Балашихе. Однако во втором сезоне «Авангард» и его болельщиков ждало жестокое разочарование: подопечные Хартли вылетели из плей-офф в стартовом раунде, не совладав с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Пожалуй, одним из самых «кленовофильных» клубов КХЛ может по праву считаться ярославский «Локомотив». Здесь в своё время небезуспешно (правда, и не без скандала) работал легендарный Дэйв Кинг, прибывали в Верхнее Поволжье и другие специалисты из-за океана. Однако чья-то судьба оказалась трагической (Брэд Маккриммон даже не успел начать сезон-2011/12 во главе «Локомотива», погибнув вместе с командой в авиакатастрофе), чья-то развивается по драматическому сюжету: нынешний наставник «железнодорожников» Майк Пелино не сумел избежать заражения коронавирусом, но, слава Богу, не позволил болезни победить себя. А кому-то, как Крэйгу Мактавишу, хватило нескольких недель минувшей осенью, чтобы расписаться в собственной неготовности к работе с «Локо».

Вот и касательно перспектив Билла Питерса на тренерском мостике «Автомобилиста» нынче вряд ли кто-либо решится давать прогнозы. С одной стороны, в составе есть игроки, на которых новый наставник может опереться: тот же Дацюк, например, или защитник Никита Трямкин, успевший поиграть в НХЛ за «Ванкувер Кэнакс». С другой стороны, есть там и такие своенравные ребята, как нападающий Анатолий Голышев, к которым нужен особый подход. С такими те «педагогические методы», которые использовал Питерс в работе с Алиу, явно не прокатят.

Да и вообще давайте не бежать впереди паровоза (в данном случае — автомобиля) и не делать вид, что пресловутая пандемия в ближайшее время отступит и позволит странам открыть границы, а хоккейным лигам — начать готовиться к новому сезону. Так что фраза «редкий Билл доберётся до Урала» пока ещё вполне актуальна.