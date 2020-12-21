Без шансов: хоккейная сборная России разгромила финнов

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль объяснил причины поражения подопечных, сравнив происходящее с «самоубийством».

По его словам, когда играешь против ЦСКА, нужно выкладываться полностью. Играть всё время на полную мощность. Паскуаль поставил «красно-синих» в один ряд с «Реалом» и «Барселоной», отметив, что в матчах...