Без игры и золота: почему за сборную России по хоккею тревожно

Сборная России по хоккею не смогла порадовать болельщиков вторым олимпийским золотом подряд. В решающем матче команда Алексея Жамнова по делу уступила Финляндии, а по ходу турнира в Пекине играла так, что и попадание в финал можно считать большим успехом. Рассказываем подробнее о том, что конкретно не получилось у россиян, а также размышляем над будущим команды.

Атакующая импотенция

На турнире в Пекине сборная России провела шесть матчей, из них с удовольствием можно было посмотреть лишь один. В ничего не решавшей игре группового этапа против Чехии россияне подарили болельщикам яркий хоккей, вдоволь назабивали и напропускали, а победу соперник забрал в овертайме.

Во всех остальных матчах российская команда мучилась. Прежде всего это касалось атакующих действий. Россияне испытывали огромные проблемы со входом в чужую зону даже в матчах с не самыми грозными Данией и Швейцарией: часто игроки просто забрасывали шайбу за ворота и не всегда успешно пытались там навязать борьбу. Какие-то нестандартные ходы, обыгрыши, красивые комбинации в исполнении игроков сборной России возникали с пугающей редкостью.

Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Апогеем атакующего бессилия стал матч с Финляндией, в котором сборная России всего 17 раз бросила по воротам соперника, установив антирекорд для всех участников финалов Олимпиад с 1992 года. В третьем периоде, который предполагал отчаянные попытки россиян отыграться, подопечные Жамнова потревожили вратаря жалкие три раза. У финнов этот показатель равен десяти в третьем периоде и 31 — за весь матч.

Отдельной проблемой для сборной России была реализация большинства. В матче с Финляндией она оказалась стопроцентной, но весь остальной турнир показатель был чудовищным: всего лишь 12,5 процента. Российская команда забросила 13 шайб за шесть встреч, это худший результат для всех финалистов с 1992 года. Показатели и по большинству, и по общему количеству голов были бы ещё хуже, если не бы не шальной матч с Чехией.

Лидерское бессилие

В ранге лидеров команды на турнир ехали капитан Вадим Шипачёв, герой прошлой Олимпиады Никита Гусев, опытнейший Михаил Григоренко, именитые и титулованные защитники с серьёзным бэкграундом в НХЛ Никита Нестеров и Вячеслав Войнов.

В итоге звёздные форварды забросили на троих лишь две шайбы. Ни разу ворота соперников не поразил Никита Гусев. Да, нападающий неплохо ассистировал партнёрам и сделал шесть голевых передач, но четыре года назад на Играх в Пхёнчхане у него было восемь пасов и четыре шайбы. Шипачёв на турнире растворился на площадке, Григоренко до финала вообще не набрал ни одного очка.

К Войнову с Нестеровым вопросов меньше: оба старались цементировать оборону, забросили по важной шайбе в сложном четвертьфинале с Данией (3:1), но в финале не смогли проявить себя в атаке, хотя их помощь явно требовалась нападающим.

Лучшим в составе сборной России на Олимпиаде стал вратарь Иван Федотов, который оформил два шатаута, блестяще сыграл в полуфинале со Швецией (в том числе и в серии буллитов) и до последнего не оставлял россиян в игре в финале с финнами. Если бы не его несколько сумасшедших сейвов, соперник решил бы вопросы с золотыми медалями гораздо раньше. Отлично себя проявили 20-летние защитник Александр Никишин и форвард Арсений Грицюк, а опытный игрок обороны Егор Яковлев стал единственным россиянином, включённым в символическую сборную турнира.

Тренерский вопрос

Назначение Жамнова на пост главного тренера сборной России изначально выглядело странным и немного скандальным. Изначально глава ФХР Владислав Третьяк объявил о приходе в команду триумфатора прошлых Игр Олега Знарка, но затем взял cвои слова назад. По слухам, в руководстве российского хоккея не все поддерживали такое решение, поэтому в итоге остановились на компромиссном варианте, который устроил всех боссов.

Алексей Жамнов Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В команду пришёл тренер без опыта работы и набрал в свой штаб примерно таких же помощников. Да, все, включая Жамнова, были хоккеистами мирового уровня, но из великих игроков не всегда получаются великие тренеры. Как минимум сначала нужно набраться опыта.

Жамнов же этот опыт получал по ходу важнейшего турнира четырёхлетия. Вопросы вызывают и принцип формирования состава, по которому несколько классных креативных игроков остались за бортом, и стилистика игры, которую можно охарактеризовать как «бей — беги — борись». Российскому болельщику, искушённому красивой комбинационной игрой, смотреть на такое просто невыносимо.

По ходу турнира Жамнов жаловался на скованность игроков, это действительно бросалось в глаза. Но кто как не тренеры должны уметь настроить подопечных на нужный лад?

Розовые очки

Самый печальный итог олимпийского турнира не в отвратительной игре и даже не в упущенном золоте, а в том, что из произошедшего никто, похоже, не собирается делать выводов. Жамнов после игры с финнами объяснял невзрачные действия в атаке размерами площадки, общемировой тенденцией и негативом от журналистов, а генменеджер сборной Илья Ковальчук, кажется, смотрел какой-то другой матч.

Это современный хоккей. Сегодня победили финны, которые вымучивали каждый гол. Я бы не сказал, что они доминировали. Они играли в свою игру, — заявил Ковальчук.

Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

О достойном результате и хорошей работе тренеров заявил Третьяк. По его словам, специалисты должны продолжить работу с командой и готовить её к чемпионату мира. Страшно представить, что за хоккей мы увидим на ближайшем мировом первенстве.

Неадекватность продемонстрировал хоккеист сборной России Антон Слепышев, который, кстати, в Пекине сыграл достаточно неплохо. После финала он отметился эмоциональным выпадом в сторону «говноедов, хейтеров и всех, кто критиковал команду». Выглядело это очень странно и некрасиво.

Россия провалила очередной важнейший турнир и осталась без титула, однако ни тренеров, ни спортивных руководителей это, кажется, не особенно беспокоит. Возможно, они уже отказались от притязаний на славное наследие советского хоккея и признали себя сильной, но не самой великой хоккейной державой. Тогда и «Красную машину» стоит переименовать, например, в «Вишнёвую девятку».