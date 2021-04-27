Белорусский хоккеист забросил необычную шайбу на юношеском ЧМ

https://static.news.ru/photo/79826f36-a7fb-11eb-92ee-96000091f725_660.jpg Фото: belarushockey.com

18-летний защитник сборной Белоруссии по хоккею Дмитрий Кузьмин забросил шайбу в лакросс-стиле на юношеском чемпионате мира по хоккею U18. Видео было опубликовано на YouTube-канале «Хоккей Беларуси».

Лакросс-гол — это гол почти с нулевого угла, фактически из-за ворот. Кузьмин забросил такую шайбу в ворота сборной Швейцарии. Встреча прошла в ночь на 28 апреля и завершилась победой белорусов со счётом 7:1.

Я подобрал шайбу и поехал за ворота. Уже когда оказался там, понимал, что попробую забросить именно в таком стиле. Подумал: почему бы и нет? Всё получилось как нельзя лучше. Конечно, на тренировках пробовал подобное. Забросил две такие шайбы в чемпионате Беларуси. Можно сказать, что умею, — приводит слова Кузьмина пресс-служба Федерации хоккея Белоруссии.

Сборная России U18 в ночь на четверг уступила команде Финляндии по буллитам со счётом 3:4.

Юниорский чемпионат мира 2021 года стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Турнир проходит в США.