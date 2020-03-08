https://static.news.ru/photo/02260cae-6215-11ea-8e83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Официальная страница ХК

Казахстанский «Барыс» из Нур-Султана в пятом матче серии плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) оформил путёвку во второй раунд, уверенно переиграв магнитогорский «Металлург» — 5:2 (3:1, 1:1, 1:0).

У хозяев дублями отметились Антон Сагадеев (голы на 4-й и 15-й минутах) и Павел Акользин (на 26-й минуте и за 20 секунд до финальной сирены, в пустые ворота), ещё одну шайбу забросил Даррен Диц (6-я минута).

«Сталевары» сумели ответить лишь двумя точными бросками Николая Кулёмина (6-я минута, за 31 секунду до гола Дица) и Артёма Минулина (29-я).

«Барыс» выиграл серию у «Магнитки» со счётом 4-1 (первая игра — 4:0, вторая — 0:3, третья — 2:1 в овертайме, четвёртая — 2:0).

Казанскому «Ак Барсу» и столичным «армейцам» хватило четырёх матчей, чтобы выйти в следующий раунд Кубка Гагагрина, писал ранее NEWS.ru.