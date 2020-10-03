«Барыс» в первом матче после карантина по буллитам одолел СКА

https://static.news.ru/photo/5f67f172-0650-11eb-9dbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казахстанский «Барыс» в Нуп-Султане взял верх в серии послематчевых буллитов над петербургским СКА — 3:2Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0).

В основное время у хозяев отличились Антон Сагадеев (15-я минута) и Даррен Диц (19-я), «армейцы» ответили точными бросками Ивана Морозова (30-я) и Евгения Тимкина (45-я)

В серии буллитов победным для «Барыса» стал бросок Романа Старченко.

Для казахстанского клуба это был первый матч с 14 сентября (домашнее поражение 1:2 также по буллитам от ЦСКА), после чего команда из Нур-Султана ушла на карантин из-за заражения коронавирусом ряда игроков.

По этой же причине СКА продолжает выездное турне более чем наполовину резервным составом. Набрав 19 очков в 13 играх, петербуржцы всё же догнали ЦСКА на вершине турнирной таблицы Западной конференции КХЛ.

Нижегородское «Торпедо» также в серии буллитов добилось волевой победы в Хабаровске над «Амуром» — 3:2Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0).

В составе дальневосточников отличились Кирилл Рассказов (5-я минута) и Александр Горшков (35-я).

У гостей шайбы забросили Джастин Клус (46-я) и Дамир Жафяров (за 31 секунду до конца третьего периода), а в серии послематчевых бросков победу «автозаводцам» принёс Крис Уайдмэн.

Московское «Динамо» на своей площадке уверенно переиграло китайский «Куньлунь Ред Стар» — 6:3 (1:0, 2:0, 3:3).

У «бело-голубых» хет-трик оформил Тему Пулккинен (голы на 11-й, 34-й и 48-й минутах), дублем отметился Дмитрий Яшкин (на 26-й в меньшинстве и на 47-й), одну шайбу забил Даниил Тарасов (45-я).

Гости ответили точными бросками Глеба Зырянова (на восьмой секунде третьего периода), Джейсона Фрэма (58-я минута) и Итана Уэрека (за секунду до финальной сирены).

Столичное «Динамо» набрало 15 очков в 12 проведённых играх и занимает четвёртое место на «Западе».

Как ранее писал NEWS.ru, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ уфимский «Салават Юлаев» в гостях переиграл нижнекамский «Нефтехимик» — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0).

Хозяева открыли счёт на 23-й минуте усилиями Владимира Галузина, однако благодаря заброшенным шайбам Михаила Воробьёва (30-я минута), Ильи Баранова (32-я), Филипа Ларсена (35-я) и Данила Алалыкина (57-я) уфимцы сумели одержать волевую победу.