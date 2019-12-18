https://static.news.ru/photo/6645e224-21c7-11ea-bec4-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcbarys.kz

В очередном поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казахстанский «Барыс» на выезде всухую разгромил нижегородское «Торпедо» — 4:0 (0:0, 1:0, 3:0).

Дубль оформил канадский форвард клуба из Нур-Султана Корбэн Найт (голы на 22-й и 56-й минутах), по разу отличились Егор Петухов (46-я) и Дмитрий Шевченко (48-я).

Шведский голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон отразил все 35 бросков соперника и заработал второй «сухарь» в нынешнем сезоне. Сухая серия вратаря, имеющего казахстанский паспорт, теперь составляет 141 минуту 14 секунд.

«Автозаводцы» потерпели пятое поражение подряд в чемпионате и с 42 очками после 39 проведённых игр остаются на восьмом месте в таблице Западной конференции. «Барыс» набрал 48 очков в 36 встречах и занимает третью строчку в таблице «Востока», отставая лишь на два очка от идущего вторым омского «Авангарда» (50 очков в 38 играх).

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» второй день кряду принимал на своей площадке в Пекине «Адмирал» из Владивостока. Накануне хозяева победили «моряков» всухую (4:0), а теперь позволили сопернику забить три шайбы, но и сами набросали вдвое больше — 6:3 (2:1, 2:2, 2:0).

«Куньлунь» постоянно вёл в счёте усилиями Брэндона Ипа (11-я минута), Итана Уэрека (19-я), Тревора Мёрфи (25-я) и Тайлера Вона (36-я), а в третьем периоде окончательно потопил корабль «Адмирала» благодаря дублю Лукаса Локхарта (голы на 45-й минуте и 49-й в меньшинстве).

У гостей авторами заброшенных шайб стали Юрий Петров (14-я), Шон Лалонд (23-я) и Денис Вихарев (38-я).

Клуб из китайской столицы, набрав 45 очков в 39 встречах, остаётся на пятом месте в таблице Восточной конференции. «Адмиралу» (42 очка, 36 игр) для попадания в зону плей-офф пока не хватает одного очка — у занимающего восьмое место магнитогорского «Металлурга» 43 очка после 39 матчей.

Минское «Динамо» продлило серию поражений в чемпионате до восьми матчей, уступив на своей площадке ХК «Сочи» — 2:5 (0:3, 2:1, 0:1).

Южане сразили «зубров» двумя дублями: отличились Дамир Рахимуллин (голы на 6-й и 12-й минутах) и Мальте Стрёмвалль (на 15-й и 51-й). Ещё одну шайбу у гостей забросил Артём Томилин (29-я).

Минчане сумели лишь немного сократить отставание в счёте благодаря точным броскам Артёма Демкова (38-я) и Райана Спунера (39-я).

Сочинцы продолжают отчаянную борьбу за попадание в плей-офф: находясь на девятом месте в таблице «Запада» с 36 очками после 38 игр, они сократили отставание от занимающих восьмую строчку нижегородских торпедовцев до шести очков.

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