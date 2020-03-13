Хоккейные клубы «Барыс» и «Ак Барс» проведут матчи второго этапа Кубка Гагарина при закрытых трибунах. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Во втором раунде казахстанский «Барыс» сыграет с «Сибирью». Домашние встречи состоятся 17 и 19 марта в Нур-Султане. «Ак Барс» примет на своём льду «Салават Юлаев» 18 и 20 марта соответственно.
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Комиссар Национальной хоккейной лиги Гари Беттман объявил о новых мерах против распространения коронавируса. По его словам, регулярный чемпионат НХЛ приостановлен, ранее писал NEWS.ru.
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