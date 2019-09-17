https://static.news.ru/photo/c2edda30-d96b-11e9-9a02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба ХК

В поединке лидеров Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» у себя дома в Екатеринбурге в овертайме одолел омский «Авангард» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

В составе уральцев отличились Брукс Мэйсек (8-я минута, в меньшинстве), Дэн Секстон (39-я) и Питер Холланд, реализовавший численное преимущество на третьей минуте овертайма.

У гостей голы на счету Семёна Кошелева (12-я минута) и Вячеслава Войнова (43-я).

Эта победа позволила «Автомобилисту» продлить победную серию с начала сезона до семи матчей и с 14 очками укрепить своё лидерство на «Востоке» и в общей таблице КХЛ.

Впервые матч регулярного чемпионата КХЛ прошёл в Алма-Ате, где казахстанский «Барыс», обычно принимающий соперников в Нур-Султане, всухую обыграл московский «Спартак» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

На матче присутствовали 12 105 зрителей.

У хозяев дубль оформил Дастин Бойд, на 35-й и 42-й минутах дважды реализовав численное преимущество. Ещё одну шайбу забросил Корбэн Найт на 38-й минуте.

Голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон отразил 31 бросок соперника и заработал первый «сухарь» в нынешнем сезоне.

Ещё один матч игрового дня завершился домашней победой уфимского «Салавата Юлаева» над китайским «Куньлунем Ред Стар» — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).

Гости дважды выходили вперёд благодаря шайбам Тайлера Вона (на восьмой секунде второго периода) и Адама Крэкнелла (за 17 секунд до второго перерыва), но юлаевцы всякий раз отыгрывались: авторами голов стали Тему Хартикайнен (21-я минута) и Никита Сошников (46-я). Победную шайбу на 58-й минуте в большинстве забросил датский защитник «Салавата» Филип Ларсен.

Набрав девять очков после шести матчей, уфимцы вышли на второе место в таблице Восточной конференции КХЛ.

Накануне ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив», казанский «Ак Барс» победил череповецкую «Северсталь», писал News.ru.