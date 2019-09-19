https://static.news.ru/photo/6cc59bfa-db02-11e9-9458-fa163e074e61_660.jpg Фото: hc-avto.ru

Единоличный лидер регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) екатеринбургский «Автомобилист» одержал восьмую победу с начала сезона, на своей площадке обыграв в овертайме китайский «Куньлунь Ред Стар» — 5:4 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 1:0).

Гости открыли счёт и ещё раз выходили вперёд, однако уральцы сумели переломить ход игры и взяли очередные два очка.

Шайбы у «Куньлуня» забросили Тайлер Вон (4-я минута), Лукас Локхарт (17-я и 45-я) и Эндрю Миллер (27-я).

В составе «Автомобилиста» в основное время встречи отличились Дэн Секстон (8-я минута), Брукс Мэйсек (22-я), Артём Гареев (26-я) и Питер Холланд (34-я). Спустя 42 секунды после начала дополнительной пятиминутки победную шайбу забросил Мэйсек, оформив дубль.

Уральцы продолжают лидировать в чемпионате КХЛ, набрав 16 очков в восьми встречах.

Омский «Авангард» с 11 набранными очками также в восьми играх вышел на второе место в таблице Восточной конференции КХЛ, победив в Уфе «Салават Юлаев» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0).

Победу «ястребам» обеспечили точные броски Павла Дедунова (11-я минута), Сергея Шумакова (18-я), Вячеслава Войнова (28-я), Евгения Грачёва (52-я) и Свена Андригетто (за 19 секунд до сирены, в пустые ворота).

Уфимцы смогли ответить лишь двумя шайбами, авторами которых стали Владислав Картаев (19-я минута) и Захар Арзамасцев (23-я).

Магнитогорский «Металлург» одержал первую победу после возвращения на пост главного тренера команды Ильи Воробьёва. Уральцы на своём льду переиграли московский «Спартак» — 4:3 (3:0, 1:1, 0:2).

Дубль у «Магнитки» оформил Эрик О'Делл (41-я секунда матча и 21-я минута), по одной шайбе забросили Архип Неколенко (7-я) и Роман Любимов (9-я).

«Красно-белые», уступая 0:4, сумели отыграть три шайбы усилиями Максима Цыплакова (29-я минута), Мартиньша Карсумса (48-я) и Артёма Фёдорова (57-я), но большего добиться не получилось.

Москвичами в этом матче руководил Харийс Витолиньш, поскольку главный тренер «Спартака» Олег Знарок заболел пневмонией.

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