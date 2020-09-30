«Автомобилист» уверенно победил ХК «Салават Юлаев» в Уфе

В выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) екатеринбургский «Автомобилист» переиграл уфимский клуб «Салават Юлаев» — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1).
Шайбы у гостей забросили Георгий Белоусов (4-я минута), Брукс Мэйсек (24-я), Алексей Макеев (31-я) и Анатолий Голышев (35-я), набравший 200-е очко в КХЛ.
Избежать сухого поражения уфимцам позволил гол Родиона Амирова на 55-й минуте.
Все шайбы в этом матче были заброшены благодаря реализации численного преимущества.
42-летний капитан уральцев Павел Дацюк отметился результативной передачей и в последних девяти играх набрал 11 очков (3+8) по системе «гол плюс пас».
После этой победы «Автомобилист» сравнялся с «Салаватом Юлаевым» в турнирной таблице Восточной конференции — у обеих команд до 16 очков после 11 и 12 проведённых встреч соответственно. Впереди лишь омский «Авангард» (20 очков) и казанский «Ак Барс» (17).
«Ак Барс» накануне проиграл на выезде нижегородскому «Торпедо» в юбилейном матче своего главного тренера Дмитрия Квартальнова, писал ранее NEWS.ru.
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