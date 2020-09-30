«Автомобилист» уверенно победил ХК «Салават Юлаев» в Уфе

https://static.news.ru/photo/69513b68-033e-11eb-ada1-fa163e074e61_660.jpg Фото: hc-avto.ru

В выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) екатеринбургский «Автомобилист» переиграл уфимский клуб «Салават Юлаев» — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1).

Шайбы у гостей забросили Георгий Белоусов (4-я минута), Брукс Мэйсек (24-я), Алексей Макеев (31-я) и Анатолий Голышев (35-я), набравший 200-е очко в КХЛ.

Избежать сухого поражения уфимцам позволил гол Родиона Амирова на 55-й минуте.

Все шайбы в этом матче были заброшены благодаря реализации численного преимущества.

42-летний капитан уральцев Павел Дацюк отметился результативной передачей и в последних девяти играх набрал 11 очков (3+8) по системе «гол плюс пас».

После этой победы «Автомобилист» сравнялся с «Салаватом Юлаевым» в турнирной таблице Восточной конференции — у обеих команд до 16 очков после 11 и 12 проведённых встреч соответственно. Впереди лишь омский «Авангард» (20 очков) и казанский «Ак Барс» (17).

«Ак Барс» накануне проиграл на выезде нижегородскому «Торпедо» в юбилейном матче своего главного тренера Дмитрия Квартальнова, писал ранее NEWS.ru.