https://static.news.ru/photo/d22f6c44-2307-11ea-ad44-fa163e074e61_660.jpg Иван Вишневский Фото: khl.ru

Екатеринбургский «Автомобилист» объявил о расставании с защитником Иваном Вишневским.

Стороны расторгли действующий контракт по обоюдному согласию, сообщает клубная пресс-служба. Хоккеист не получит за это никакой денежной компенсации.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Вишневский провёл 20 матчей, набрав в них три (1+2) очка при 14 минутах штрафа. До переезда в Екатеринбург защитник защищал цвета челябинского «Трактора».

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