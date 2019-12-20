Иван Вишневский Иван Вишневский Фото: khl.ru

Екатеринбургский «Автомобилист» объявил о расставании с защитником Иваном Вишневским.

Стороны расторгли действующий контракт по обоюдному согласию, сообщает клубная пресс-служба. Хоккеист не получит за это никакой денежной компенсации.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Вишневский провёл 20 матчей, набрав в них три (1+2) очка при 14 минутах штрафа. До переезда в Екатеринбург защитник защищал цвета челябинского «Трактора».

Ранее NEWS.ru писал, что ЦСКА с минимальным счётом переиграл в Санкт-Петербурге СКА.

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