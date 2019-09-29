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Недавний лидер регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) екатеринбургский «Автомобилист» после серии из восьми побед потерпел четвёртое поражение подряд. Уральцы в Хельсинки уступили финскому «Йокериту» — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1).

«Автомобилист» открыл счёт на 14-й минуте после точного броска Георгия Белоусова, а ещё одну шайбу Михаил Мамкин забросил на 58-й минуте.

У «Йокерита» отличились Виктор Лёв (15-я минута), Тему Эронен (19-я), Ессе Йоэнсуу (36-я) и Хенри Иконен (за 1 минуту 30 секунд до финальной сирены, в пустые ворота).

После этого поражения «Автомобилист» остался на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея 17 очков после 12 сыгранных матчей.

Казанский «Ак Барс» на своей площадке всухую разгромил китайский «Куньлугнь Ред Стар» — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0).

Шайбы забросили Вячеслав Основин (19-я минута), Андрей Педан (26-я), Мэттью Фрэттин (47-я), Данис Зарипов (56-я) и Артём Валеев (за семь секунд до финальной сирены).

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов отразил 18 бросков соперника и заработал первый «сухарь» в сезоне.

Казанцы с 16-ю очками после десяти проведённых встреч занимают третье место в Восточной конференции.

Хабаровский «Амур» в родных стенах выиграл у новосибирской «Сибири» — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

Победу хозяевам принесли точные броски Вячеслава Ушенина (11-я минута), Гинека Зогорны (27-я) и Валерия Васильева (32-я).

Отразив все 33 броска соперника, вратарь «Амура» Евгений Аликин впервые в сезоне отыграл «на ноль».

Нижнекамский «Нефтехимик» дома вырвал победу в серии буллитов у минского «Динамо» — 5:4Б (2:1, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0).

У гостей, открывших счёт в матче, авторами голов стали Дрю Шор (6-я минута), Марк-Андре Граньяни (22-я), Игорь Мартынов (29-я) и Андрей Костицын (за 15 секунд до конца третьего периода).

Хозяева ответили точными бросками Дамира Шарипзянова (16-я минута), Павла Порядина (17-я), Мэтта Уайта (27-я) и Александра Авцина (35-я).

В серии послематчевых бросков победный буллит у «Нефтехимика» забил Зак Митчелл.

Московский «Спартак» обыграл «Автомобилист», а петербургский СКА — уфимский «Салават Юлаев», ранее писал News.ru.