«Автомобилист» при участии Дацюка победил «Нефтехимик» в Нижнекамске

https://static.news.ru/photo/c5f62f6c-f782-11ea-8aef-fa163e074e61_660.jpg Фото: hc-avto.ru

Екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержал убедительную победу в гостях над нижнекамским «Нефтехимиком» — 6:3 (4:0, 0:1, 2:2).

Уральцы решили судьбу встречи ещё в первом периоде, забив четыре шайбы усилиями Никиты Трямкина (на 45-й секунде), Брукса Мэйсека (9-я минута), Станислава Бочарова (12-я) и Анатолия Голышева (19-я).

В заключительной 20-минутке успех гостей закрепили Питер Холланд (44-я минута) и сделавший дубль Голышев (за 49 секунд до финальной сирены). Ассистентский хет-трик оформил Дэн Секстон.

У хозяев площадки отличились Артём Голубович (26-я минута), Александр Кучерявенко (50-я) и Ильдар Шиксатдаров (59-я).

Главная звезда лиги 42-летний Павел Дацюк, отметившись результативной передачей Голышеву, набрал 200-е очко в КХЛ по системе «гол плюс пас».

Уфимский «Салават Юлаев» благодаря двум дублям своих финских легионеров расправился с нижегородским «Торпедо», ранее писал NEWS.ru.