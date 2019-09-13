https://static.news.ru/photo/a10a043a-d5f5-11e9-b501-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.hc-avto.ru

Екатеринбургский «Автомобилист» остаётся единственной командой Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), не потерявшей на старте сезона ни одного очка. В очередном матче регулярного чемпионата уральцы в Уфе обыграли «Салават Юлаев» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

Шайбы забросили Найджел Доус (13-я минута) и Дэн Секстон (58-я).

Чешский голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж заработал первый «сухарь» в сезоне, отразив 36 бросков соперника.

Набрав 10 очков после пяти матчей, команда Андрея Мартемьянова занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

В другом матче игрового дня минское «Динамо» на своём льду уступило новосибирской «Сибири» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1).

У хозяев отличились Шэйн Принс (на 5-й минуте) и Марк-Андре Граньяни (на 60-й), в составе сибиряков автором дубля стал Микаэль Руохомаа (17-я и 31-я минуты), ещё одну шайбу забросил Егор Миловзоров (49-я).

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал вторую подряд сухую победу, ранее писал News.ru.