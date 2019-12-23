https://static.news.ru/photo/1e229f54-2597-11ea-a2cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: hc-avto.ru

Екатеринбургский «Автомобилист» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уверенно переиграл в Пекине китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

В составе уральцев отличились Дэн Секстон (9-я минута), Артём Гареев (13-я), Брукс Мэйсек (36-я) и Джефф Плэтт (50-я).

Единственную шайбу у хозяев забросил на 25-й минуте Гунарс Скворцов.

За весь матч команды общими усилиями заработали лишь две минуты штрафа: всё тот же латвийский форвард хозяев Скворцов был удалён в середине третьего периода.

«Автомобилист» (49 очков, 38 игр) одержал четвёртую победу подряд в чемпионате и лишь на одно очко отстаёт от занимающего третье место в таблице Восточной конференции казахстанского «Барыса».

«Куньлунь» (45 очков, 41 игра) остался на седьмой строчке таблицы на «Востоке», опережая находящийся вне зоны плей-офф магнитогорский «Металлург» всего на два очка.

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