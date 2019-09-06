https://static.news.ru/photo/b3eea6a0-d0c8-11e9-90e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: hc-avto.ru

«Автомобилист» из Екатеринбурга на своей площадке уверенно обыграл петербургский СКА в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Итоговый счёт встречи — 5:2 (0:0, 3:1, 2:1).

После безрезультатного первого периода хозяева на 22-й минуте получили возможность открыть счёт, однако Дэн Секстон не сумел реализовать штрафной бросок. Тем не менее на 27-й минуте Брукс Мэйсек всё же вывел «Автомобилист» вперёд, забив гол в меньшинстве.

На 35-й минуте «армейцы» также отличились, имея на площадке на одного игрока меньше: шайба на счету Евгения Кетова. Однако уже через 11 секунд уральцы реализовали это же численное преимущество усилиями Евгения Мозера. А на 38-й минуте Андрей Обидин сделал счёт 3:1.

Артём Зуб (48-я минута) вновь вернул петербуржцам надежду на спасение этой игры, но реализованное Алексеем Василевским на 55-й минуте большинство увеличило разрыв до двух шайб.

В концовке СКА снял вратаря, чем воспользовался «Автомобилист», забросивший пятую шайбу в пустые ворота. За 31 секунду до сирены дубль оформил Брукс Мэйсек.

Это поражение стало первым для питерских «армейцев» в этом сезоне. «Автомобилист», выиграв все три стартовых матча регулярного чемпионата, возглавил турнирную таблицу КХЛ.

В другом матче игрового дня магнитогорский «Металлург» на своём льду уступил подмосковному «Витязю» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

Шайбы у гостей забросили Святослав Гребенщиков (9-я минута) и Александр Сёмин (58-я, в пустые ворота).

Голкипер «Витязя» Александр Самонов заработал «сухарь», отразив все 38 бросков по его воротам.

Для подмосковной команды эта победа стала второй в трёх матчах. С четырьмя набранными очками «Витязь» вошёл в число лидеров Западной конференции КХЛ.

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