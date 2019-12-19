https://static.news.ru/photo/4fca3774-228b-11ea-a6c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: hc-avto.ru

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был установлен новый рекорд сезона: канадский нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Брукс Мэйсек открыл счёт в домашнем поединке с нижнекамским «Нефтехимиком» спустя десять секунд после стартового вбрасывания. А уральцы в итоге праздновали победу — 4:3 (2:1, 2:2, 0:0).

Интересно, что предыдущее достижение было установлено буквально двумя днями ранее: форвард московского «Спартака» Михаил Юньков распечатал ворота подмосковного «Витязя» на 11-й секунде встречи. Теперь Мэйсек улучшил рекорд ещё на одну секунду.

Более того, Брукс Мэйсек стал автором дубля и победной шайбы в этом поединке, забив ещё раз на 39-й минуте. Два других гола хозяев в этом матче записали на свой счёт Георгий Белоусов (11-я минута) и Джефф Плэтт (26-я).

В составе «Нефтехимика» результативными бросками отметились Якоб Берглунд (15-я минута), Александр Черников (23-я) и Йонас Энлунд (35-я).

Российский форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев установил в этой встрече другой рекорд: набрав балл за голевую передачу, он довёл личный показатель результативности за всё время выступления за клуб из Екатеринбурга до 179 очков по системе «гол плюс пас». Ранее рекорд (178 очков) принадлежал Алексею Симакову.

Набрав 47 очков после 37 проведённых игр, «Автомобилист» закрепился на четвёртом месте в таблице Восточной конференции. У «Нефтехимика» 39 очков в 39 встречах и десятое место на «Востоке» с отставанием от зоны плей-офф в четыре очка.

В другом поединке представителей Восточной конференции челябинский «Трактор» на своём льду в серии буллитов уступил хабаровскому «Амуру» — 2:3Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1).

У дальневосточников в основное время отличились Вячеслав Ушенин (16-я минута) и Михал Йордан (49-я), хозяева ответили голами Ника Бэйлена (за 28 секунд до второго перерыва) и Лукаша Седлака (спустя 23 секунды после начала третьего периода).

В серии послематчевых бросков победным для гостей стал бросок Артёма Железкова.

«Амур» прервал серию из четырёх поражений в чемпионате, но с 33 набранными очками в 37 играх по-прежнему отстаёт от зоны плей-офф на «Востоке» на 10 очков. У «Трактора» положение дел ещё хуже: «минус 14» от восьмого места, дающего право сыграть в Кубке Гагарина.

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