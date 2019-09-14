https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Екатеринбургский «Автомобилист», выиграв в Нижнекамске у «Нефтехимика», продлил свою победную серию с начала нынешнего сезона до шести матчей и с 12-ю очками уверенно лидирует в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Автомобилист» одержал победу над «Нефтехимиком» со счётом 5:3 (2:1, 1:2, 2:0).

Победа уральцев получилась волевой, поскольку первую шайбу в матче забросил 22-летний нападающий нижнекамцев Рафаэль Бикмуллин на 4-й минуте. Ещё два раза он отличился на 29-й и 31-й минутах, оформив свой первый хет-трик в КХЛ.

«Автомобилист» ответил голами Андрея Обидина (7-я минута), Найджела Доуса (20-я и 56-я), Джеффа Плэтта (35-я) и Евгения Мозера (45-я).

На вершину турнирной таблицы Западной конференции КХЛ с 10-ю набранными очками после шести игр вернулся подмосковный «Витязь», на своей площадке в серии послематчевых бросков взявший верх над новосибирской «Сибирью» — 3:2Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Гости дважды выходили вперёд благодаря шайбам Дмитрия Саюстова (10-я минута) и Андрея Ермакова (36-я), однако «Витязь» оба раза сумел отыграться усилиями Александра Шевченко (29-я) и Ильи Шинкевича (49-я).

В серии буллитов соперникам пришлось исполнить по семь бросков, пока форвард хозяев Павел Чернов не забросил победную шайбу.

Первое из шести «армейских» дерби, запланированных календарём КХЛ в нынешнем сезоне, выиграл ЦСКА, писал ранее News.ru.