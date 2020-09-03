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«Автомобилист» и «Барыс» одержали выездные победы в КХЛ

19:19, 03 сентября 2020
Фото: hc-avto.ru

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) екатеринбургский «Автомобилист» в уральском дерби в гостях переиграл челябинский «Трактор» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

У гостей отличились Сергей Зборовский (17-я минута), Алексей Макеев (52-я) и Дэн Секстон (57-я, в меньшинстве), в составе челябинцев автором единственной шайбы стал Сергей Калинин (24-я).

Казахстанский «Барыс» из Нур-Султана также на выезде победил рижское «Динамо» — 3:2 (3:0, 0:1, 0:1).

Победу гостям обеспечили точные броски Кёртиса Волка (9-я минута), Никиты Михайлиса (14-я) и Даррена Дица (17-я). Рижане сумели отыграть две шайбы усилиями Павла Чернова (39-я) и Дениса Паршина (за 26 секунд до финальной сирены).

Финскому «Йокериту» было засчитано техническое поражение (0:5) за неявку на выездной матч регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо», писал ранее NEWS.ru.

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