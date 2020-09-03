«Автомобилист» и «Барыс» одержали выездные победы в КХЛ

Фото: hc-avto.ru

Команде КХЛ «Йокерит» из Хельсинки, Финляндия, засчитали техническое поражение за неявку на матч с минским «Динамо», который должен был состояться в белорусской столице 3 сентября. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе лиги.

Подчёркивается, что регламент КХЛ говорит следующее: за неявку на матч клуб должен заплатить штраф в размере трёх тысяч рублей и возместить все понесённые убытки соперникам. Также команде присуждается техническое поражение....