«Автомобилист» и «Барыс» одержали выездные победы в КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) екатеринбургский «Автомобилист» в уральском дерби в гостях переиграл челябинский «Трактор» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).
У гостей отличились Сергей Зборовский (17-я минута), Алексей Макеев (52-я) и Дэн Секстон (57-я, в меньшинстве), в составе челябинцев автором единственной шайбы стал Сергей Калинин (24-я).
Казахстанский «Барыс» из Нур-Султана также на выезде победил рижское «Динамо» — 3:2 (3:0, 0:1, 0:1).
Победу гостям обеспечили точные броски Кёртиса Волка (9-я минута), Никиты Михайлиса (14-я) и Даррена Дица (17-я). Рижане сумели отыграть две шайбы усилиями Павла Чернова (39-я) и Дениса Паршина (за 26 секунд до финальной сирены).
Финскому «Йокериту» было засчитано техническое поражение (0:5) за неявку на выездной матч регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо», писал ранее NEWS.ru.
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