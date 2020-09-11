«Автомобилист» дома в серии буллитов проиграл «Торпедо»

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Екатеринбургский «Автомобилист» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своём льду в серии буллитов уступил нижегородскому «Торпедо» — 3:4Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1).

В основное время у уральцев дубль сделал Брукс Мэйсек (голы на 5-й и 40-й минутах), ещё одну шайбу забросил Алексей Макеев (15-я).

У «автозаводцев» точными бросками отметились Даниил Ильин (11-я минута), Джастин Клус (29-я) и Крис Уайдмэн (30-я).

В серии послематчевых бросков победу гостям принёс буллит в исполнении Михаила Варнакова.

Омский «Авангард» в гостях одержал сухую победу над магнитогорским «Металлургом» (4:0), писал ранее NEWS.ru.