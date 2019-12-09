https://static.news.ru/photo/f8c9d10c-1a18-11ea-901e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центральным матчем очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал поединок двух лучших команд Восточной конференции. Омскому «Авангарду» на своей площадке в подмосковной Балашихе удалось взять «симметричный» реванш у казанского «Ак Барса» за поражение в первой встрече этих команд (0:3) в нынешнем сезоне, состоявшейся в столице Татарстана. Теперь победили «ястребы» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Канадский форвард Роб Клинкхаммер открыл счёт уже на 43-й секунде матча, а затем дубль Сергея Широкова (голы на 23-й и 46-й минутах) закрепил победу хозяев.

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков, отразив все 17 бросков соперника, заработал четвёртый «сухарь» в нынешнем сезоне.

Даже потерпев поражение, «Ак Барс» сохраняет солидный отрыв от конкурентов в общей таблице КХЛ, набрав 56 очков в 36 играх. «Авангард» ещё более упрочил свои позиции на второй строчке в таблице Восточной конференции, имея 50 очков после 37 проведённых встреч.

Московские «армейцы» обошли петербургских одноклубников и вернулись на первое место в таблице Западной конференции, уверенно обыграв в гостях в присутствии 14 141 зрителя минское «Динамо» — 5:2 (2:2, 2:0, 1:0).

У «красно-синих» дублем отметился Максим Мамин (голы на 5-й и 23-й минутах), по одной шайбе забили Константин Окулов (16-я), Максим Шалунов (24-я) и недавний новичок команды шведский форвард Марио Кемпе (44-я), впервые отличившийся в составе своего нового клуба.

Авторами голов в составе «Динамо» стали Тему Пулккинен (9-я минута) и Франсис Паре (12-я).

Минчане потерпели шестое поражение подряд в чемпионате, а последний раз победить ЦСКА на своей площадке им удавалось 14 сентября 2014 года.

«Армейцы» набрали в 35 играх 51 очко и вышли на первую строчку в таблице «Запада». У петербургского СКА — 50 очков после 36 встреч.

Нижнекамский «Нефтехимик» дома уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2).

Победу гостям принесли точные броски Эдуарда Гиматова (46-я минута) и Владислава Картаева (56-я). У хозяев единственную шайбу забросил Марат Хайруллин (53-я).

«Нефтехимик», имея 38 очков после 37 игр, занимает десятое место в таблице Восточной конференции и на одно очко отстаёт от зоны плей-офф. «Салават Юлаев», набрав 45 очков в 38 встречах, сохраняет третью строчку в таблице «Востока».

Череповецкая «Северсталь» на своём льду в серии послематчевых бросков уступила ярославскому «Локомотиву» — 2:3Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1).

«Сталевары» дважды выходили вперёд благодаря точным броскам Александра Петунина (2-я минута) и Дмитрия Марковина (12-я). Ярославцы сумели отыграться усилиями Рушана Рафикова (10-я) и Артура Каюмова (45-я).

В серии послематчевых буллитов победу гостям принёс бросок шведского нападающего Магнуса Пяярви-Свенссона.

«Локомотив» с 41 набранным очком в 37 играх остаётся на восьмом месте на «Западе». Отрыв от идущего девятым ХК «Сочи» — 7 очков.

Омский «Авангард» произвёл обмен игроками с клубом Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) петербургским «Динамо», писал ранее NEWS.ru.