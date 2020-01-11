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Омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) всухую победил в Нур-Султане казахстанский «Барыс» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

Шайбы забросили Павел Дедунов (2-я минута), Вячеслав Войнов (54-я) и Роб Клинкхаммер (за 16 секунд до финальной сирены, в пустые ворота).

Голкипер «ястребов» Игорь Бобков отразил все 25 бросков соперника и отыграл «на ноль» пятый матч в нынешнем сезоне.

«Авангард» (62 очка, 46 игр) взял убедительный реванш у клуба из Нур-Султана за два поражения с одинаковым счётом 2:3 в нынешнем сезоне и не позволил конкуренту сместить себя со второго места в таблице Восточной конференции.

«Барыс» (59 очков, 46 игр) остался на третьей строчке таблицы «Востока».

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