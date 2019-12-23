Омский хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт с защитником Никитой Пивцакиным по соглашению сторон.
Президент «Авангарда» Максим Сушинский поблагодарил хоккеиста за проведённое в клубе время.
В данный момент мы считаем неправильным держать такого хоккеиста, как Пивцакин, в запасе — ему нужно дать возможность играть, — приводит слова Сушинского официальный сайт «Авангарда».
Ранее екатеринбургский «Автомобилист» объявил о расставании с защитником Иваном Вишневским. Стороны расторгли действующий контракт по обоюдному согласию, писал NEWS.ru.
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