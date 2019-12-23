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Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью 15-летнего болельщика команды Алекса Льюи от рака.

Наша семья «Кэпс» разбита горем. Так грустно слышать о смерти замечательного ребёнка Алекса Льюи. Он вдохновляет меня и нашу команду своей силой. Я буду скучать по тебе в Торонто. Покойся...